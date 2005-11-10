Ufficiale Non solo Ceresoli, primo contratto da professionista con l'AlbinoLeffe per Delcarro

Anche il classe 2007 firma con i lombardi legandosi a essi per un anno con rinnovo automatico al raggiungimento di determinate condizioni

Dopo Diego Ceresoli, l'AlbinoLeffe ha annunciato la firma sul suo primo contratto da professionista anche per un altro giovane di sua proprietà. Si tratta del centrocampista Delcarro che dunque si appresta a esordire con i grandi nella prossima stagione.

Il comunicato dell'AlbinoLeffe su Delcarro

U.C. AlbinoLeffe comunica che il calciatore Filippo Delcarro, centrocampista classe 2007, ha sottoscritto il primo contratto da professionista, legandosi al club seriano sino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico sino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni.

Entrato a far parte del Settore Giovanile bluceleste a partire dalla categoria Under 13, il giovane centrocampista è stato tra i protagonisti della storica cavalcata della Primavera seriana, prendendo parte alla conquista della prima e indimenticabile promozione della formazione orobica nel campionato Primavera 1.

Le prime parole di Delcarro dopo la firma sul rinnovo

“Sono davvero felice e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la società in cui sono cresciuto - le prime parole dopo la firma di Delcarro -. Desidero ringraziare l’AlbinoLeffe per la fiducia che ha riposto in me, la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno sostenuto e accompagnato lungo questo percorso. Sono consapevole che questo rappresenta solo il primo passo: continuerò a lavorare con impegno e umiltà per migliorare ogni giorno, dare il massimo per la squadra e farmi trovare pronto per ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data”.