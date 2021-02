Fiorentina ko, Venuti: "Tutti coloro che hanno giocato oggi contro l'Inter, hanno dato il 100%"

vedi letture

Dopo la sconfitta per 0-2 contro l'Inter, Lorenzo Venuti si è concesso ai canali ufficiali viola: "Noi siamo una squadra costruita per salvarci, loro per vincere. L’importante, per adesso, è lo spirito e l’atteggiamento che abbiamo avuto. Tutti coloro che hanno giocato oggi, hanno dato il 100%. È fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Oggi abbiamo incontrato una squadra che lotta per lo scudetto. L’importante è essere uniti e pronti nel momento del bisogno. Ognuno deve essere pronto mentalmente. Gara con la Samp? Avere più giorni per preparare una gara è un fatto positivo. Per noi sarà un match fondamentale, dovremo provare a portarlo a casa".