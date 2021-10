Fiorentina, Kokorin out col Venezia ma rischia di saltare anche la sfida con il Cagliari

vedi letture

La copertina della vigilia del match contro il Venezia se la prende a sorpresa Sasha Kokorin: secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, il russo era colui che tanti tifosi avrebbero voluto titolare questa sera dopo la scelta da parte di Vlahovic di non rinnovare il contratto. Per il monday night, tuttavia, il russo non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi che, spiega il quotidiano, lo mette a rischio anche per la sfida del 24 ottobre contro il Cagliari: per Kokorin si tratta del terzo infortunio dopo i guai al retto femorale tra febbraio e marzo.