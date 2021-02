Fiorentina, Kouame: "Firenze nel mio destino da sempre. Sono contentissimo"

vedi letture

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato ai canali ufficiali viola. Ecco le sue parole in merito al suo approdo a Firenze: “Giocare con la Fiorentina per me è destino, è il club in cui sono partito quando sono arrivato in Italia. Mi ricordo ancora quando il mio agente mi ha chiamato. Non ero contento, di più”.