Fiorentina, Kouame: "Non c'era solo il Brighton su di me. Voglio vincere qualcosa qui"

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato a Il Tirreno affrontando anche l'argomento relativo alla scorsa estate: "Non c’era solo il Brighton, le offerte erano davvero tante. Io, fin dal ritiro di Moena, mi sono concentrato unicamente sul dare il massimo, per far vedere a Italiano che, forse, poteva valere la pena. Ho fatto di tutto per dimostrare il mio valore, quantomeno per non lasciare niente di intentato: sapevo che avrei dovuto essere pronto a qualsiasi soluzione, pur consapevole di dover ponderare ben ogni decisione. La mia compagna stava aspettando il nostro secondo figlio: se avessi lasciato Firenze avrei dovuto mettere in conto qualche altra difficoltà da affrontare legata all’ambientamento, ripartendo da zero".

Sul contratto fino al 2025.

"Io ho un solo obiettivo, dare il massimo. Qui mi hanno preso rotto e anche per questo voglio aiutare la Fiorentina a vincere qualcosa di importante".