Fiorentina, l'acquisto di Ikoné finanzia anche il PSG: 1,7 milioni nelle casse parigine

Da ieri Jonathan Ikone è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina anche se il club viola dovrà aspettare il 3 di gennaio per depositare il contratto del francese. Acquistato per 5 milioni di euro nell'estate del 2018 dal Lille, il giocatore è stato ceduto per 15 milioni di euro bonus compresi. Il Lille, in accordo col PSG, club precedentemente proprietario del cartellino, riceverà 8,3 milioni di euro dei 10 di plusvalenza mentre i restanti 1,7 milioni andranno nelle casse del club parigino. A riportarlo è L'Equipe.