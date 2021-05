Fiorentina, l'agente di Pezzella è a Firenze: possibile incontro col club per il futuro

Martin Guastadisegno, agente tra gli altri di German Pezzella, in queste ore si trova a Firenze. Il difensore è uno dei giocatori viola dati in partenza nel corso della prossima estate ed è più che probabile che la sua visita in città sia correlata a qualche colloquio con la dirigenza viola per pianificare le prossime mosse. A riportarlo è Firenzeviola.it.