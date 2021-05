Fiorentina, l'ex Oliveira: "Vlahovic come Bati? Ora non gli allaccerebbe neanche le scarpe"

Intervistato dal Corriere Fiorentino, l'ex attaccante della Fiorentina Lulù Oliveira ha detto la sua su Dusan Vlahovic: "Chi le ricorda Vlahovic? Nessuno. Spesso mi viene chiesto se somiglia a Batistuta. No, Bati era superiore. Vlahovic è solo all’inizio e in questo momento non lega neanche la scarpa sinistra a Batistuta. Deve fare ancora tanta strada per arrivare a quei livelli, ma è giovane e può solo migliorare. Il serbo può ripercorrere la carriera di Bati? Dipende da quello che vuol fare la società e da quello che deciderà di fare lui. La Fiorentina deve cercare di parlarci per capire cosa ha voglia di fare Vlahovic con la maglia vola addosso. Cosa consiglierebbe al ragazzo? Gli direi di restare. E che a volte fare il passo più lungo della gamba può essere controproducente. Ci si può bruciare. Però nel calcio di oggi, sono i soldi a illuminare la testa dei procuratori. Speriamo che il suo sia diverso, anche se alla fine, la parola più importante in ogni trattativa è sempre quella del giocatore. Dal mio punto di vista, deve dimostrare ancora qualcosa qui. Non deve andarsene, anche per la gente che oggi è consapevole di avere un attaccante che vede la porta in tutti i modi, se lo vuol godere".