Fiorentina, l'ultima idea per l'attacco porta il nome di Toni Martinez: ecco la richiesta del Porto

La Fiorentina lavora ad almeno due innesti per rinforzare il suo attacco a gennaio. Come riporta Serie A News, una delle ultime idee della società gigliata sarebbe lo spagnolo Toni Martinez. Classe 1997 in forza al Porto, autore fin qui di 12 reti in 1.534 minuti di gioco disputati, questo numero 9 classico forte fisicamente e bravo nel gioco corale viene valutato fra i 5 e i 10 milioni di euro.

I viola ci pensano seriamente, soprattutto per il ruolo di vice-Vlahovic che il russo Kokorin non è mai riuscito a occupare in rosa.