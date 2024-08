Ufficiale Toni Martinez sceglie la Liga: definito il passaggio dell'attaccante dal Porto all'Alaves

vedi letture

"Il Deportivo Alaves e l'FC Porto hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante Toni Martinez, che si unisce alla disciplina dell'Alavés con un contratto fino al 2028.

Antonio Martínez López, conosciuto nel calcio come Toni Martínez (Murcia, 30 giugno 1997) Ha allenato nelle giovanili del Valencia CF, dove si è distinto nelle giovanili e ha giocato nella UEFA Youth League, cosa che ha fatto notare il West Ham United in esso. L'attaccante ha fatto le valigie per l'Inghilterra, dove ha esordito con la prima squadra londinese, giocando tre partite di FA Cup, a soli 20 anni, dopo essersi distinto nelle giovanili e aver trascorso una stagione in prestito all'Oxford United nel League One dove ha giocato 17 partite e segnato tre gol tra campionato regolare e FA Cup.

Dopo aver fatto il salto nel calcio inglese, il giovane attaccante è tornato in Spagna per unirsi al Real Valladolid in Seconda Divisione, categoria nella quale ha continuato a crescere dopo essere passato per Rayo Majadahonda e CD Lugo.

Nel 2019 decide di recarsi in Portogallo, dove si afferma come calciatore. Dopo due stagioni al Famalicão, dove ha giocato 40 partite e segnato 14 gol tra campionato e coppa, ha iniziato la grande fase della sua carriera all'FC Porto, dove il Murcian ha giocato più di 100 partite con i Dragons in cinque stagioni e ha vinto due Campionati, due Coppe, due Supercoppe e una Coppa di Lega.

Il giocatore sa cosa significa competere e segnare nelle competizioni europee: nella stagione 2021/22 ha segnato due gol in quattro partite di Europa League, mentre in Champions League ha giocato 18 partite. Nel 2023, l'attaccante è diventato il capocannoniere spagnolo del Porto, con la quale ha segnato 32 gol.

Toni Martínez arriva al Deportivo Alavés e Mendizorrotza per debuttare in LALIGA EA SPORTS e si unirà immediatamente alla dinamica lavorativa diretta da Luis García Plaza".