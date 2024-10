Fiorentina, la prossima settimana appuntamento per il rinnovo di Kouame

La prossima settimana sarà quella giusta per il rinnovo di Christian Kouame con la Fiorentina. L'attaccante ivoriano ha ormai da tempo l'intesa per il prolungamento del contratto fino al 2027 dopo che a fine della stagione scorsa, a scadenza del vecchio contratto, è scattato il rinnovo automatico fino al 2025. Il prolungamento servirà, dunque, sia a legare ancora di più il giocatore al club del presidente Rocco Commisso sia a spalmare un ingaggio molto oneroso per i parametri viola che è scattato proprio con il rinnovo automatico.

Il giocatore ad Empoli ha avuto per la prima volta la fascia da capitano, che proprio Raffaele Palladino ha voluto dargli prima della gara, e in sala stampa, responsabilizzato dall'investitura, aveva parlato da leader, prendendosi anche qualche critica per parole che sono suonate di critica verso i nuovi. Il caso è stato subito chiuso e liquidato dalla Fiorentina ma ha fatto capire che l'ivoriano è pronto a riconoscere le responsabilità sue e dei compagni quando il risultato non è quello atteso come ad Empoli.

A riportare la notizia è stato FirenzeViola.it.