Fiorentina, la squadra non si aspettava le dimissioni di Prandelli. Giocatori sorpresi

vedi letture

Arrivano maggiori dettagli per quanto riguarda la delicatissima situazione in casa Fiorentina, con Cesare Prandelli che ha rassegnato le sue dimissioni. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, la squadra sarebbe rimasta sorpresa dalla decisione del tecnico, anche se in società si era percepita insoddisfazione per i risultati dell'ex CT della Nazionale.