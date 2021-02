Fiorentina, la trattativa per il rinnovo di Vlahovic entra nel vivo: ecco l'offerta viola

Il rinnovo di Dusan Vlahovic come tema d’attualità in casa Fiorentina. La trattativa, scrive il Corriere Fiorentino, sta entrando nel vivo: sul piatto, la società gigliata ha messo un prolungamento fino al 2025, con ingaggio da 1,5 milioni più bonus a stagione, contro gli attuali 800 mila euro. Un’offerta alta, che però al momento non soddisferebbe ancora gli agenti del giovane bomber. Anche perché, al di là dei soldi, a Vlahovic potrebbe interessare una squadra competitiva costruitagli attorno: nella scorsa estate non sono mancate le offerte, sia dalla Bundesliga che dalla Serie A (la Roma in primis). Il club non le ha considerate ma, senza rinnovo, il prossimo ballo potrebbe diventare più complicato.