Fiorentina, Lo Celso ha dato il via libera al suo agente per incontrare la dirigenza viola

Sulle pagine mattutine di Tuttosport c’è spazio anche per la Fiorentina. Il sogno viola rimane Giovani Lo Celso, che nelle scorse ore ha dato il via libera ai suoi agenti di incontrare la squadra mercato di Commisso, per capire se ci siano i margini per un accordo prima di accettare la corte del Villarreal.

Nel frattempo, scrive il quotidiano, un ulteriore indizio riguardo alla sua partenza dal Tottenham l’ha dato Antonio Conte durante la prima giornata di Premier League, lasciando l'argentino addirittura in tribuna.