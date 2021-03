Fiorentina, Martinez Quarta: "I miei cinque difensori preferiti? C'è Pezzella"

vedi letture

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai canali social del club dei suoi 5 difensori preferiti. Queste le sue dichiarazioni: "I migliori 5 con cui abbia giocato sono Maidana, al River Plate, ho iniziato come difensore centrale insieme a lui. Per me è un giocatore molto forte, intelligente anche se non rapidissimo. La verità è che è davvero molto bravo. Poi mi piace molto Sergio Ramos, è veramente completo e ora come ora uno dei migliori al mondo nel ruolo. German (Pezzella, ndr) è un giocatore che mi è sempre piaciuto, mi ha sempre aiutato. Quando ero nell'accademia lo osservavo spesso perché lui era in Prima Squadra (al River Plate, ndr), mentre adesso siamo compagni di reparto. Marquinhos è un altro difensore che mi piace. È bravo a uscire fuori con la palla, è forte, è veloce. Otamendi è un altro giocatore con cui ho giocato in Nazionale, come me non è molto alto per fare il difensore centrale, ma è intelligente, ha tempismo, esce bene palla al piede. Questi sono 5 difensori che personalmente mi piacciono, ma ovviamente ce ne sono tanti altri che stanno facendo bene adesso, ma questi sono i miei preferiti".