Fiorentina-Milan tra campo e mercato, l'ex Massaro: "Vlahovic con Ibra sarebbe tanta roba"

Daniele Massaro, doppio ex di Milan e Fiorentina, ha commentato così a Libero i rumors sull'interesse dei rossoneri per il loro avversario odierno in campionato, Dusan Vlahovic: "Si è parlato anche dell'interessamento del Milan. Ha delle grandi doti e sta avendo una crescita notevole. Mi ha colpito la fame che ha nel migliorarsi ogni giorno. In coppia con Ibra sarebbe tanta roba... (sorride, ndr)".