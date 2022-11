Fiorentina, Milenkovic: "Convinto a restare dalle ambizioni di Italiano. Jovic in crescita"

Oggi alle 12:53 Serie A di di @PietroLazze

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a TLN TV del rinnovo con i viola e del suo compagno di Nazionale e di club Luka Jovic: "Le ambizioni del club e la permanenza in viola di mister Italiano sono state due cose fondamentali per convincermi. Il gioco del tecnico mi piace molto e amo la Fiorentina e Firenze. Ho imparato da tutti gli allenatori che ho avuto nella mia esperienza viola. L'idea di gioco di Italiano è moderna e consiste in molto pressing e possesso palla, tira fuori il meglio da ognuno di noi.

Siamo davvero felici di essere riusciti a passare il turno in Conference League, adesso vogliamo arrivare in fondo in questo torneo. Non sarà un'impresa semplice ma dobbiamo essere ambiziosi. Jovic? Si sta ambientando bene e stiamo cercando di aiutarlo per tornare il prima possibile. Sta segnando anche diversi gol e questo è importantissimo per una punta come lui".