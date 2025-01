Fiorentina-Napoli, le formazioni: sorpresa Palladino, viola a tre dietro. Spinazzola in attacco

Alle ore 18:00 va in scena il primo big match della 19^ giornata, la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Napoli, capolista ex aequo della Serie A assieme all’Atalanta. Grosse sorprese nella formazione di Palladino, che torna alle origini con una difesa a tre in cui trova posto Moreno. A sinistra Parisi, panchina per Gudmundsson: con Sottil c’è Beltran dietro Kean. Tutto secondo previsioni invece in casa Napoli: con Conte costretto a fare a meno di Kvara e Politano, la scelta del tecnico azzurro è ricaduta su Spinazzola, avanzato per l’occasione nella linea della trequarti d’attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Parisi; Beltran, Sottil; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Ikone, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini, Kouame.

Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola.

A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli, Raspadori.

Allenatore: Conte.