Fiorentina, non solo Colpani. Riattivati i contatti per Tessmann del Venezia

vedi letture

Non solo Andrea Colpani. Il giocatore del Monza è arrivato in serata a Firenze per sostenere le visite mediche di rito e nella giornata di domani è prevista la firma sul suo nuovo contratto con la Fiorentina, dopo che la società di Rocco Commisso ha trovato l'accordo con Adriano Galliani per un prestito oneroso da 4 milioni di euro a cui aggiungere un diritto di riscatto da 12 milioni per la prossima stagione.

Oltre al Flaco, la società viola nella giornata di oggi ha riattivato i contatti per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense di proprietà del Venezia. Nelle scorse settimane il giocatore era stato vicinissimo all'Inter ma quando la società nerazzurra si è chiamata fuori ecco subentrare Torino, Parma, Como e appunto Fiorentina.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da TMW, il management viola ha fatto presente il proprio interesse al classe 2001 che da parte sua ha già sul piatto una proposta del Torino del suo ex tecnico Paolo Vanoli. Per cedere il suo cartellino la società lagunare parte da una valutazione di 5-6 milioni di euro. "Il Como mi ha chiamato, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi, i procuratori dicono che ha tante squadre interessate all'estero, che però non mi hanno chiamato", aveva detto nei giorni scorsi il ds del Venezia Filippo Antonelli parlando del futuro del giocatore.