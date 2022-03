Fiorentina, Odriozola e Ikone non preoccupano Italiano: le ultime in vista del Bologna

vedi letture

Dopo il pareggio interno contro il Verona - si legge su Firenzeviola.it - la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi quest'oggi per preparare la sfida contro il Bologna in programma domenica. Ikoné - uscito acciaccato - è già tornato in gruppo mentre Odriozola - out durante la gara di Coppa Italia contro la Juve - ha lavorato ancora a parte ma non preoccupa (il terzino domani dovrebbe tornare regolarmente in gruppo). Buone notizie per Nastasic, infine, da oggi tornato in gruppo.