TMW Fiorentina, offerta dell'Al Arabi per Ikone. Il giocatore però non gradisce la destinazione

vedi letture

Il futuro di Jonathan Ikone è ancora tutto da scrivere. Da una parte la Fiorentina, che vorrebbe cedere il giocatore arrivato nel gennaio 2022 senza però mai riuscire a fare la differenza, dall'altra il giocatore, che riflette sulle possibili destinazioni, in attesa dell'offerta giusta. Nel mezzo l'Al Arabi, che ha presentato la sua proposta sia ai viola che al francese, senza però ricevere risposta positiva dal diretto interessato.

Destinazione non gradita.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Ikone non è infatti intenzionato a dire sì al club qatariota, con la situazione che è per questo motivo in fase di stallo. L'esterno mancino non ha fretta di decidere e nei prossimi giorni, quanto la squadra si ritroverà al Viola Park per iniziare le visite mediche di rito prima di dare il via agli allenamenti e alla nuova stagione, ci saranno dei colloqui tra la società e il diretto interessato, per capire da vicino quale possa essere la soluzione giusta per tutti.

Le parole di Palladino dei giorni scorsi.

Il neo tecnico viola, Raffaele Palladino, nel giorno della sua presentazione, ha dichiarato di aver cercato tutti i suoi nuovi calciatori per un primo dialogo, spiegando: "Non sono riuscito a mettermi in contatto con Ikone, ma so che questa è una situazione aperta. Vediamo nei prossimi giorni, io parlo costantemente con la società, vedremo cosa decideremo nei prossimi giorni anche in base alla sua situazione".