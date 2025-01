Fiorentina, offerti 16 milioni più 2 di bonus per Luiz Henrique: no del Botafogo. Il punto

La Fiorentina vuole Luiz Henrique del Botafogo. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il grande sponsor dell'operazione è il direttore sportivo Roberto Goretti, che lo segue da due mesi. Il club di Rocco Commisso ha presentato a Jhon Textor un'offerta molto importante da 16 milioni di euro più 2 di bonus, ma i brasiliani non sono intenzionati a mollare la presa e ne chiedono almeno 30. La strategia del numero uno della società bianconera è molto semplice: essendo patron anche del Lione, che vive un periodo economicamente complesso, vorrebbe trasferire l'attaccante in Francia.

Non è da escludere però che, una volta approdato in Ligue 1, possa comunque essere trattato da una squadra interessata a lui. I viola continuano a monitorare il suo profilo, ma l'operazione non è ancora da considerare nel suo momento topico. La volontà del calciatore è quella di tornare in Europa, in particolare preferirebbe un trasferimento in Spagna o in Italia, motivo per cui sta adesso mettendo pressione al Botafogo per fargli abbassare il prezzo di partenza e concedergli l'opportunità di andare alla Fiorentina.

Non è da escludere che i toscani, per cercare di convincere Textor, decidano di inserire pure una percentuale sulla futura rivendita. A quel punto sarebbe ancora più difficile dire no.