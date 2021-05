Fiorentina, oggi parla Commisso: punto post-salvezza prima della partenza per gli USA

Rispetto ai primi approcci tende a farsi sentire meno, nonostante non rimanga certamente nell'ombra: Rocco Commisso quest'oggi, alle ore 11, parlerà in conferenza stampa dopo che nelle scorse ore è maturata la matematica salvezza della Fiorentina. Per il secondo anno su due della sua presidenza la squadra naviga in cattive acque e l'ambiente chiede una scossa tecnica che ancora non sembra arrivare. Su cosa si soffermerà in particolare il numero uno viola? Le ipotesi si sommano e si sprecano, le più accreditate però viaggiano dalla definizione della prossima area tecnica (con conferma di Pradè?) fino ad un aggiornamento della posizione societaria sulla questione stadio, in uno scenario inevitabilmente modificato dall'intervento dei milioni messi a disposizione dall'Europa col Recovery Fund. Per togliersi ogni dubbio basterà aspettare: sarà la viva voce di Commisso a rispondere alle domande irrisolte, delineando già in parte - volente o nolente - l'andamento del futuro prossimo della Fiorentina. Quindi ripartirà in direzione Stati Uniti ma, c'è da scommetterci, non passerà troppo prima di rivederlo a Firenze.