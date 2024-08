Fiorentina, Palladino vuole Bove per rinforzare la mediana. E la pista Tessmann può riaprirsi

Con l'arrivo di Amir Richardson, la Fiorentina ha trovato il primo rinforzo in mediana da regalare a Raffaele Palladino, ma la società è al lavoro per battere un altro colpo in un reparto ancora incompleto.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ai viola piace molto Weston McKennie dalla Juventus, mentre il tecnico ex Monza non ha mai nascosto il suo interesse per Edoardo Bove della Roma. La pista che porta a Tanner Tessmann non è inoltre completamente raffreddata, visto che esiste un accordo tra i gigliati e il Venezia.