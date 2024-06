Fiorentina, Palladino vuole Gaetano per rinforzare il centrocampo viola

Nuovo nome per il mercato viola: Gianluca Gaetano è stato inserito nella lista dei calciatori che interessano alla Fiorentina. Il calciatore rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari, potrebbe anche partire nuovamente. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, anche la squadra del nuovo allenatore Palladino, starebbe monitorando la situazione relativa al centrocampista.

Palladino lo avrebbe indicato alla società gigliata come possibile rinforzo

In particolare, mister Palladino sarebbe un estimatore del giocatore, e per questo potrebbe decidere di portarlo a Firenze, viste anche le difficoltà nell'arrivare ad un calciatore dalle caratteristiche simili come Colpani. Tanto dipenderà anche dalla scelta di Conte, che potrebbe decidere di aspettare l'inizio del ritiro per valutare il calciatore e solo dopo prendere una decisione sul suo futuro.

Non ci sono solo i viola: Parma e Cagliari sul fantasista

L'interesse sul fantasista scuola Napoli comunque non manca: il Cagliari lo rivorrebbe dopo l'ottima seconda parte di stagione vissuta in Sardegna, mentre il Parma del suo mentore Fabio Pecchia avrebbe messo sul piatto già una prima offerta per convincere i partenopei a separarsene. Tutto inutile, perché il nuovo tecnico Conte ha deciso di valutare tutti i calciatori di proprietà del Napoli durante il ritiro, per poi decidere chi potrà essere utile alla causa.