Fiorentina, per la fascia destra nome a sorpresa. Contatti col Real per Odriozola

Stando a quanto sottolineato da Sky stasera, Alvaro Odriozola è il nome a sorpresa su cui sta lavorando la Fiorentina, motivo per cui ha per il momento messo in stand-by l'operazione Conti: il giovane esterno del Real Madrid non trova spazio con le merengues e potrebbe lasciare la Liga. Lui e Ehizibue sono al momento le possibilità per la fascia destra, anche se il basco al momento sarebbe riluttante a lasciare la capitale spagnola.