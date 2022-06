Fiorentina, per Praet probabile prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze

vedi letture

Dopo il prestito della scorsa stagione a Torino, Dennis Praet può tornare in Serie A, alla Fiorentina. Come riporta Sky, i viola sarebbero molto interessati al centrocampista del Leicester e proveranno a strapparlo agli inglesi con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, non in alto numero, in modo da mascherare un acquisto che di fatto sarebbe quasi a titolo definitivo.