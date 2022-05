Fiorentina, per Rosati pronto il rinnovo. Anche Terracciano resterà, ma da secondo

In casa Fiorentina si prospetta un mercato molto vivo, anche e soprattutto per i diversi addii che interesseranno la rosa. In porta Dragowski andrà via, mentre Antonio Rosati e Pietro Terracciano rimarranno a disposizione di italiano, scrive Firenzeviola.it, anche se il minutaggio di quest'ultimo, visto l’arrivo di un altro portiere, sarà molto minore rispetto a questo anno. Il classe ‘83 firmerà a breve il rinnovo di contratto per un’ulteriore stagione come terzo.