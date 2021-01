Fiorentina, Pezzella: "Dobbiamo dimostrare di poter ambire a di più rispetto alla salvezza"

"Mi sarebbe piaciuto lottare ogni anno per l'Europa ed è normale. Le ambizioni sono sempre le stesse, far parte di una squadra dove tutto gira per il meglio e lotta per le coppe". German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, spiega le proprie ambizioni a Tuttosport poi sposta l'attenzione su cosa manca ai viola per fare il salto di qualità: "La continuità. Bisogna sfruttare il girone di ritorno per dimostrare di poter ambire a qualcosa di più rispetto alla salvezza". A proposito delle aspettative disattese: "Avremmo voluto portare subito la squadra in alto, ora dobbiamo fare un passo alla volta e trovare la continuità. La trasferta di domani si annuncia complicata".