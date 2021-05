Fiorentina, Pezzella e Milenkovic ai saluti. La nuova difesa viola ripartirà da Martinez Quarta

C’è sicuramente la difesa al centro del progetto di ristrutturazione e di riqualificazione che riguarda la Fiorentina. Pezzella - sottolinea il Corriere dello Sport - sembra destinato a svestire la maglia viola pur con un anno di contratto ancora, e se così sarà da argentino a argentino il testimone passerà a Martinez Quarta.

30 milioni per Milenkovic - Nel ricambio inevitabile e forse non più rinviabile c’entra anche Nikola Milenkovic, uno di quelli che forse più di altri ha pagato l’annata complicata. Anche con lui non si arriverà alla scadenza naturale del contratto (2022), però la Fiorentina la cessione dell’ex Partizan se la farà ovviamente pagare (bene: dai 30 milioni in su): quei soldi serviranno poi per costruire la difesa del presente-futuro intorno a Martinez Quarta.