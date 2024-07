Fiorentina, possibile nuovo affare con la Juventus dopo Kean? McKennie costa 10 milioni

Ci può essere un nuovo affare fra Juventus e Fiorentina dopo quello che ha portato Moise Kean in viola? Per La Nazione i rapporti fra i club sono eccellenti proprio grazie all'operazione da 13 milioni - più 5 di bonus - che ha tolto due problemi ai club: alla Juventus è stato tolto un ingaggio pesante, con relativa plusvalenza, mentre i toscani hanno un nuovo attaccante, punto debole nella scorsa stagione.

Ora però c'è la questione relativa a Weston McKennie, perché lo statunitense è cedibile per la Juve, ma non ha ancora trovato un'offerta che possa accettare. Era stato inserito nella trattativa che ha portato Douglas Luiz a Torino, ma aveva chiesto una buonuscita di due milioni alla Juve, che ha risposto picche. McKennie è rimasto per quel motivo ed è finito tra gli esuberi, senza essere convocato per la settimana di lavoro in Germania, culminata con la sconfitta per 3-0 con il Norimberga.

Ora la valutazione di McKennie è di circa 10 milioni di euro più bonus e la Fiorentina ha bisogno di centrocampisti dopo i tanti addii dell'estate, da Castrovilli a Duncan, passando per Bonaventura e Arthur. Nelle prossime ore ci potrebbe essere un'accelerata per capire la fattibilità di questo possibile affare fra i due club.