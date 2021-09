Fiorentina, Pradè: "Adesso testa al Napoli: al momento è la squadra migliore"

Al termine della partita tra Udinese e Fiorentina il ds viola Daniele Pradè ha commentato ai microfoni ufficiale del club gigliato la partita e l'importante successo: "Voglio intanto ripartire da martedì, quando ho fatto i complimenti alla squadra per il primo tempo contro l'Inter, per intensità dimostrata sembravamo una squadra di Premier. Oggi l'abbiamo vinta combattendo, non siamo stati bellissimi tecnicamente ma eccezionali per la voglia e sacrificio ed è questo quello che amano i nostri tifosi. Una vittoria importante perché sofferta. Abbiamo giocato contro una squadra forte fisicamente ed anche tecnicamente, questi sono tre punti importanti. Sono felice, abbiamo una settimana di tempo per prepararci alla gara contro il Napoli che in questo momento è la squadra migliore. Italiano sta facendo nascere un rapporto di empatia con la città, questo è quello che volevamo. Si respira una bella energia, siamo stati uniti anche nei momenti di difficoltà e questo ci ha reso più forti".