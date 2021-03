Fiorentina, Prandelli: "Avevamo tante assenze, abbassarci non era volontà ma necessità"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, nel corso dell'intervista post-Parma a Sky Sport ha parlato anche dei problemi della sua squadra nella costruzione offensiva: “La nostra volontà era quella, nel momento in cui loro sono andati in profondità non avevamo giocatori di gamba. Avevamo tante assenze, Castrovilli, Kouamé, abbassarsi non era una nostra volontà ma una necessità: il Parma rischiava il tutto per tutto, e quando potevamo siamo ripartiti bene”.