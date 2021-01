Fiorentina, Prandelli: "Dobbiamo sfoltire la rosa, allenare 28 giocatori è impossibile"

vedi letture

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio interno con il Bologna: "Alla fine abbiamo fatto molto bene. Partita molto equilibrata, sono felice per il risultato. Il mercato? Ho parlato con la società e ci parlerò di nuovo. Vogliamo sfoltire la rosa, per me è impossibile allenare 28 giocatori. Per il resto vedremo".