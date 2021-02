Fiorentina, Prandelli e la tentazione Kokorin: potrebbe giocare qualche minuto contro l'Inter

La tentazione di Cesare Prandelli in vista della partita contro l'Inter è quella di provare a sfruttare anche solo per pochi minuti nel finale, l'estro dell'ultimo acquisto Aleksandr Kokorin. Il russo non è ancora pronto per giocare con un alto minutaggio, ma il tecnico viola, dopo averlo convocato per la prima volta proprio nelle scorse ore, è anche attratto dalla possibilità di fargli giocare un piccolo spezzone del match contro i nerazzurri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.