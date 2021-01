Fiorentina, Prandelli: "Milenkovic difficile da calmare dopo il rosso. Obiettivi? Prima 40 punti"

vedi letture

Dopo il pari con il Torino Cesare Prandelli ha parlato in sala stampa. Questo il suo commento: "C'è un enorme rimpianto però torniamo con la consapevolezza che la squadra è unita, ha dimostrato grande carattere. Stiamo cercando di toglierci l'abito bello mettendocene uno più pratico e a sprazzi esprimiamo anche un buon calcio. Ho visto situazioni interessanti, che stiamo provando anche in allenamento. Segno che i ragazzi hanno la consapevolezza di ciò che stanno facendo".

Milenkovic dopo il match?

"Era difficile calmarlo. Poi ci siamo riusciti perché un ragazzo talmente generoso e pulito che è impossibile non volergli bene. Purtroppo non si può riavvolgere il nastro. Peccato perché la partita potevamo portarla a casa".

Obiettivi più ambiziosi?

"In questo momento no. Dobbiamo fare punti e toglierci dalla zona insidiosa. Soprattutto perché basta poco per prendere gol e preoccuparci. Non mi fido: voglio continuare così, una volta raggiunti i 40 punti penseremo ad altro. Le decisioni arbitrali? La partita è finita, l'arbitro ha visto così e ognuno darà i propri giudizi. Io non voglio commentare".