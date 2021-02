Fiorentina, Prandelli: "Non dobbiamo far perdere l'entusiasmo alla nostra proprietà"

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche di Commisso e dei suoi investimenti: "Non dobbiamo far perdere l'entusiasmo alla nostra proprietà. Commisso ha speso tanto ma non sempre i risultati arrivano subito, anche perché non si devono scegliere solo i calciatori ma anche gli uomini".