Fiorentina, Prandelli: "Solo Adriano era forte quanto Vlahovic a 20 anni"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter in Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli ha parlato anche di Vlahovic: "A 20 anni pochissimi giocatori, forse solo Adriano, era così forte. Dobbiamo avere equilibrio. Fino a poche settimane fa c'erano molti dubbi su di lui e ora è indispensabile. Non è così, facciamoli crescere. La società starà trattando con gli agenti per decidere il futuro. La società è seria e capace e sta cercando di programmare ma nessuno si fa prendere per i capelli anche in sede di trattative, siamo la Fiorentina".