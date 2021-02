Fiorentina, Prandelli su Montiel: "Non voglio bruciarlo. Sia orgoglioso di ciò che sta facendo"

Nel corso di un'intervista realizzata dai canali social della Fiorentina, il tecnico Cesare Prandelli ha parlato di Montiel, giovane attaccante a segno contro l'Udinese in campionato e poi lasciato fuori in tutti i match successivi ma sempre nei pensieri dei tifosi fiorentini: "Dico sempre al ragazzo che ha una gran considerazione perché tutti intravedono in lui grandi potenzialità. Sta facendo un programma di miglioramento fisico, sta andando bene, gli ripeto sempre di non perdere l'entusiasmo. Lo riproporrò quando lo riterrò opportuno, perché non voglio bruciare nessuno. Dovrebbe essere orgoglioso di quel che sta facendo".