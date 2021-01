Fiorentina, Prandelli: "Vlahovic da doppia cifra. Dobbiamo aggredire gli avversari"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, si è intrattenuto sul profilo Instagram del club viola per rispondere alle domande dei tifosi.

Come si spiega i calci d'angolo sfruttati male?

"Quando spesso sulle palle inattive non si verifica un pericolo è perché mancano precisione e tempi nell'attaccare gli spazi".

A cosa sono dovuti i cambi di mentalità?

"Gli alti e bassi arrivano se non sono chiari i concetti. A me piace una squadra che sa cosa deve e non deve fare, dico solo che nelle difficoltà non bisogna interpretare le partite a livello individuale: è un pericolo".

Su quali giovani punta di più?

"Penso sempre a un loro futuro, a una prospettiva. I ragazzi devono fare esperienza negli allenamenti e ce ne sono 2-3 interessanti ma è inutile fare nomi, hanno la necessità di sbagliare. L'importante è capire perché. Il nostro settore giovanile è interessante".

Vlahovic è già da doppia cifra?

"Ce lo auguriamo, la potenzialità c'è, ma non dimentichiamoci che ha 20 anni. La sua determinazione è una garanzia".

Cosa manca per fare i gol?

"In sostanza, quando non riesci a fare l'ultimo passaggio filtrante, devi avere il coraggio di andare in area avversaria per aggredire gli avversari".