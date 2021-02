Fiorentina, prima il capitolo direttore sportivo poi via ai rinnovi dei contratti in scadenza

Una volta risolto il nodo direttore sportivo in casa Fiorentina, sarà la volta dei rinnovi di contratto. Commisso, che dovrebbe tornare a marzo, dovrà prima decidere se rinnovare il contratto in scadenza dell'attuale ds Daniele Pradè poi dovrà prendere in esame i prolungamenti di alcuni giocatori cardine come Nikola Milenkovic. Difficilmente si arriverà a un nuovo accordo, con il difensore in scadenza nel 2022, seguito da tanti club italiani e stranieri, tra cui il Manchester United. A riportarlo è Tuttosport.