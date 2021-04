Fiorentina, proposta di rinnovo per Ribery ma la Lazio è pronta a inserirsi

La Fiorentina vuole trattenere Franck Ribery anche in vista della prossima stagione con Commisso che gli ha proposto un accordo da 2 milioni di euro fissi, contro i 4 attuali, più una serie di bonus in base al rendimento. In casa viola c'è ottimismo ma negli ultimi giorni si è palesata anche la Lazio, intrigata da poter ingaggiare a parametro zero una potenziale alternativa a Correa. Anche in Germania qualcuno ci ha pensato e ha già alzato la cornetta, con il francese che comunque sta dando ampia priorità ai viola e che a breve deciderà, magari dopo la scelta del nuovo tecnico gigliato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.