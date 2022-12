Fiorentina, prova di personalità per Bianco: può giocarsi le sue carte in attesa di Amrabat

vedi letture

Buone indicazioni per Vincenzo Italiano dopo il pareggio contro il Monaco. Con Amrabat in Qatar, ieri la finale per il terzo e quarto posto persa dal suo Marocco contro la Croazia, il tecnico della Fiorentina ha schierato Alessandro Bianco. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, il ragazzo si è mosso con la personalità giusta e, in attesa che il centrocampista marocchino faccia il suo ritorno, può giocarsi chance importanti in mezzo al campo.