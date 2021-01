Fiorentina, Pulgar potrebbe lasciare i viola: Torino e Parma pronti a sfidarsi

Secondo quanto riportato da La Nazione, Torino e Parma sono pronte a sfidarsi per il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar finito in secondo piano nelle gerarchie di Prandelli. Il club viola non ha ancora deciso se cedere il cileno, ma nel caso dovesse lasciarlo andare, potrebbe cautelarsi tentanto il tutto per tutto con Torreira, potenzialmente in uscita dall'Atletico Madrid.