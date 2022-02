Fiorentina, quale futuro per Kokorin? Russia, Turchia o rescissione del contratto

Quale sarà il futuro di Aleksandr Kokorin? Il russo della Fiorentina è da tempo fuori dal progetto viola e nonostante il mercato in Italia sia chiuso, le porte per una sua eventuale cessione ci sono. Due strade per l'addio dell'attaccante: Russia o Turchia, dove il mercato è ancora aperto, oppure la rescissione del contratto, con una buonuscita che compensi la rinuncia all'ingaggio che il club viola dovrà garantirgli fino al giugno 2024. Lo riporta La Nazione.