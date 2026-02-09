Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile
Non arrivano buone notizie per la Lazio dall’Inghilterra. Christos Mandas, ceduto al Bournemouth nella finestra invernale di mercato, non ha fatto il suo esordio in Premier League, restando in panchina per tutta la gara pareggiata 1-1 contro l’Aston Villa.
Il portiere greco deve fare i conti con la concorrenza di Petrovic, titolare delle Cherries e arrivato dal Chelsea la scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una gerarchia che rende complicata la scalata di Mandas e che incide anche sugli interessi del club biancoceleste.
L’accordo tra Lazio e Bournemouth, ricorda LazioNews, prevede infatti un obbligo di riscatto condizionato, legato al raggiungimento di un numero prestabilito di presenze, che non devono necessariamente arrivare in campionato. Al momento, però, la prospettiva appare in salita. Mandas dovrà conquistare rapidamente la fiducia di Iraola, per il suo futuro e per quello della Lazio.