Sarri si è arrabbiato, ma a fine stagione Mandas torna alla Lazio. Al Bournemouth non gioca

L'avventura in terra inglese di Christos Mandas, portiere che nel calciomercato di gennaio ha lasciato la Lazio per tentare la fortuna in Premier League, di fatto non è ancora iniziata. L'estremo difensore greco classe 2001 è ormai un tesserato delle Cherries d'Inghilterra dal 27 gennaio scorso, ma ancora non ha potuto sfoderare le proprie abilità nel ruolo, né mettersi alla prova sul nuovo palcoscenico.

Per il momento infatti Mandas altro non è se non il portiere di riserva del Bournemouth. Comprensibile, se si pensa come il club rossonero di Premier solo qualche mese prima avesse investito quasi 30 milioni di euro per assicurarsi il nuovo estremo difensore, prelevando il serbo Djordje Petrovic dal Chelsea, con cui è stato sottoscritto un contratto a lungo termine, con scadenza 2030. E le prestazioni di quest'ultimo non hanno fino a qui mai indotto il suo allenatore, il basco Iraola, a modificare le gerarchie per la porta del Bournemouth. Con Petrovic che quindi è rimasto titolare senza discussioni, e Mandas che è costretto a guardarlo da fuori.

La stagione non è ancora finita, è possibile che Mandas alla fine riesca comunque a ritagliarsi un proprio spazio al Bournemouth, certo è che se la situazione dovesse rimanere com'è, difficilmente si assisterebbe ad un futuro diverso dal ritorno alla casa madre Lazio, per il nazionale greco. Anche per via della formula con cui lo ha acquistato il Bournemouth: un prestito con obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze, che difficilmente potrà raggiungere. Rimarrebbe comunque il diritto in favore degli inglesi, ma si fatica a pensare a un investimento da 18,5 milioni di euro per inserire un dodicesimo.

Sarri si è molto arrabbiato per la cessione a gennaio di Mandas, ma potrà forse 'consolarsi' pensando al fatto che in estate quasi certamente il portiere farà ritorno alla Lazio. Da capire se sarà ancora lui l'allenatore dei biancocelesti, però. La società di Lotito, in ogni caso, si era anche cautelata in merito al mancato riscatto, inserendo una penale da 1 milione di euro per il Bournemouth.