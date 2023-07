Fiorentina, resta viva l'ipotesi Nizza per Igor: l'ex Empoli Viti può fare il percorso inverso

Sulle pagine odierne del QS-La Nazione c'è spazio per il mercato della Fiorentina, in particolar modo per quel che riguarda il reparto arretrato dei gigliati. Da tenere sotto osservazione il possibile scambio sull'asse Firenze-Nizza fra i due centrali Igor e Viti. Il difensore brasiliano è vincolato alla Fiorentina con un accordo che scade nel giugno del 2024 con una opzione ’automatica’ di allungamento fino al 2025.

Quindi i dirigenti viola possono fare il prezzo, avvicinandosi ai 10 milioni che potrebbero comunque ingolosire i francesi. A sua volta il club della Costa Azzurra valuta poco di più il ragazzo di piede mancino (aspetto non trascurabile) di Borgo San Lorenzo. Dunque, operazione che potrebbe chiudersi senza eccessivi scossoni.