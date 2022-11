Fiorentina, resta viva la pista Sabiri. Zurkowski e Maleh possibili contropartite per la Sampdoria

vedi letture

La Fiorentina continua a lavorare per Abdelhamid Sabiri, trequartista della Sampdoria che i viola potrebbero provare a prendere già a gennaio. La valutazione del marocchino è di 15 milioni di euro, ma secondo il QS Pradé e Barone avrebbero già prospettato ai blucerchiati la possibilità di inserire nell'operazione due contropartite tecniche come Zurkowski e Maleh. La trattativa va avanti e la Fiorentina potrebbe dare l'accelerata quanto prima, con lo stesso Sabiri che però potrebbe restare in prestito alla Samp fino al prossimo giugno.