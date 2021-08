Fiorentina, retroscena Nico Gonzalez: "C'era la Premier, ma non sarei stato felice come qua"

vedi letture

Durante la conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina, Nico Gonzalez ha raccontato anche un retroscena di mercato sul suo mancato approdo in Premier League (c’era il Brighton, ndr): “Avevo proposte dall'Inghilterra, ma le ho rifiutate perché sentivo che non sarei stato felice come qua. Ora voglio adattarmi alle richieste del mister e godermi questa esperienza dimostrando le qualità sul campo".